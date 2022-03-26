Минобороны сообщило об уничтожении за сутки 91 военного объекта на Украине

Фото: Минобороны РФ

Боевая авиация России за сутки уничтожила 91 военный объект Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в субботу, 26 марта.

— Среди них два командных пункта, 11 полевых складов с вооружением и боеприпасами, две станции РЭБ, а также 20 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 52 района сосредоточения боевой техники. Российскими средствами ПВО над населенным пунктом Старая Басань сбит в воздухе украинский вертолет Ми-24, — сказал генерал.

Он добавил, что армия также сбила четыре беспилотника, один из которых приближался над Черным морем к Севастополю. Всего с начала операции уничтожены 1627 танков и других боевых бронированных машин, а также 167 установок РСЗО, приводит слова Конашенкова Telegram-канал Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.