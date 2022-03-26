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Акция «Ночь театров» стартовала в Москве

Юлия Курганова

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Акция «Ночь театров» стартовала в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Акция «Ночь театров», которая проходит каждый год, началась в столице. Торжественное открытие прошло в субботу, 26 марта, в «Геликон-опере».

В этом году акция будет проходить в онлайн и офлайн форматах. Для гостей подготовили обширную программу.

— Сегодня мы открываем нашу традиционную акцию «Ночь театров», которая в этом году десятая по счету. Акция приурочена к тому, что 27 марта отмечается всемирный день театров. И мы, конечно, являемся частью этой театральной вселенной, — сказал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский во время открытия акции.

Он сообщил, что уже завершилась детская программа, которая оказалась очень востребованной.

— Хочу сказать, что «Ночь театров» — это уникальная возможность посетить мастер-классы, лекции и пообщаться с деятелями искусства, — отметил Кибовский.

Также он рассказал, что билеты во время онлайн-регистрации на офлайн мероприятия закончились буквально за один час. По его словам, всего на офлайн программу зарегистрировалось 15 тысяч человек, не считая онлайн-зрителей.

Всего в этом году акция проходит более чем на 80 культурных площадках Москвы, где запланированы около 1,5 тысяч мероприятий, сообщает ТАСС.

«Вечерняя Москва» подобрала пять интересных событий, которые пройдут в столице 26 и 27 марта.

27 марта на ВДНХ с размахом отметят День ремесленника. Для посетителей заработает интерактивное пространство «Город мастеров», где артисты покажут зрелищные представления. Там же гости смогут поучаствовать в традиционных русских состязаниях на ловкость, смекалку и реакцию.

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