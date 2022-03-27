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Счета Жорина заблокировали в банке Италии из-за буквы Z в транскрипции фамилии

Юлия Курганова

Общество
Счета Жорина заблокировали в банке Италии из-за буквы Z в транскрипции фамилии
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Звездный российский адвокат Сергей Жорин рассказал, что поплатился всеми счетами и вкладами в итальянском банке Intesa Sanpaolo за то, что он россиянин и за букву Z в транскрипции фамилии.

— Примечательно, что никаких объяснений блокировки мне в письменном виде не прислали. Прислали просто уведомление, что все ваши счета и вклады заблокированы. С уважением, ваш банк Intesa, — рассказал юрист Пятому каналу.

Жорин сообщил, что больше недели не мог добиться ответа от представителей кредитной организации о причинах блокировки его счетов. На звонки в банке не отвечали. Только придя в отделение, адвокат узнал, что у него есть личный менеджер, который должен разъяснить ему ситуацию.

— На словах мой, так называемый менеджер сообщил мне, что причины две. Они меня повергли в шок. Я бы не поверил, если бы не столкнулся бы с этим сам. Первая причина — я русский. Менеджер мне так и сообщил, вы гражданин России, поэтому мы к вам применяем санкции. Вторая причина еще более абсурдная, что моя фамилия в латинской транскрипции имеет букву Z — Zhorin и в ряде стран она вот-вот будет признана незаконной, — сообщил юрист.

Адвокат при этом отметил, что не все итальянские банки ведут себя таким образом, а с Intesa ему придется встретиться в суде, передает Пятый канал.

Российский певец Григорий Лепс лишился крупной суммы денег из-за санкций западных стран. Уточняется, что последние 20 лет музыкант хранил часть заработанных средств в американских и британских банках. Однако сейчас Лепс не может появиться в США или в Великобритании, поскольку ему запретили въезжать в эти страны.

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