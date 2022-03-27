Врачи назвали три привычки, снижающие риск развития деменции

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Медики рассказали о трех привычках, которые могут снизить риск развития деменции. Они рекомендуют людям следовать как можно большему количеству привычек здорового образа жизни, чтобы защитить мозг с возрастом.

Специалисты отметили, что у человека, у которого есть родственник с деменцией, вероятность ее развития почти на 75 процентов выше.

В исследованиях выяснилось, что те, кто употребляют около 15 граммов алкоголя в день, показали заметно лучшие когнитивные показатели, чем те, кто сообщил, что не пьет вообще. Также умеренное потребление спиртного может помочь сохранить сосудистую сеть мозга, предотвратить субклинические инсульты и улучшить когнитивные функции, отметили эксперты.

Кроме того, врачи сообщили, что диета средиземноморского типа уменьшит риск деменции. Она также способствует снижению риска сердечно-сосудистых, нейродегенеративных заболеваний и увеличению продолжительности жизни. Данная диета состоит из высокого потребления растительной пищи, оливкового масла как основного источника мононенасыщенных жирных кислот, но низкого потребления насыщенных жиров, умеренного потребления рыбы, низкого или умеренного потребления молочных продуктов (в основном в виде сыра или йогурта) и низкого потребления мяса и птицы.

Также для снижения риска развития деменции нужно спать не менее семи часов в сутки, отметили врачи.

Общие ранние симптомы, предупреждающие о деменции, включают потерю памяти и трудности с концентрацией внимания, также людям трудно выполнять привычные ежедневные задачи, сообщается на портале Express.

Ученые назвали продукт, увеличивающий риск развития деменции. Симптомы деменции иногда могут развиваться внезапно и быстро ухудшаться. Ученые считают, что диета может сыграть большую роль в снижении риска развития слабоумия.