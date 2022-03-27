Сбор подписей против концерта Киркорова организовали в Эстонии

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В Эстонии организовали сбор подписей против проведения концерта певца Филиппа Киркорова, который должен пройти 27 мая в Таллине. Об этом сообщается на сайте народной инициативы Rahvaalgatus.ee, предназначенном для петиций.

Петиция адресована мэрии и городскому собранию столицы.

— Петиция может быть подана в том случае, если она соберет не менее одного процента подписей зарегистрированных жителей Таллина, имеющих право голоса, то есть около четырех тысяч голосов, — сказано на сайте.

Против концерта Киркорова уже проголосовали 2070 человек.

Латвия запретила въезд рэперу Тимати, актеру Сергею Безрукову, певице Юлии Чичериной и артисту Михаилу Боярскому. Российские граждане, отвечающие за развлекательную и культурную сферу общества, выразили свою политическую позицию, которая не соответствует позиции Латвийской Республики, заявили в пресс-службе латвийского МИД.