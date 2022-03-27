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Названы самые истеричные женщины среди знаков зодиака

Юлия Курганова

Общество
Названы самые истеричные женщины среди знаков зодиака
кадр из фильма «Беспокойная Анна»

Многим женщинам свойственны экспрессия и эмоциональность, но в некоторых случаях это граничит с истеричностью. Астрологи сообщили, что к самым истеричным женщинам можно отнести пять знаков зодиака.

Тельцы могут проявлять невероятную несдержанность и эмоциональность. Им ничего не стоит устроить истерику на ровном месте без серьезных на то оснований. Для них это оружие манипулирования и управления людьми. Особенно часто они им пользуются в отношениях с близким человеком, из-за чего с ними нередко расстаются.

Неординарные и эксцентричные женщины-Водолеи нуждаются в постоянном эмоциональном допинге. Они не выносят скучной жизни и серых будней и никогда не потерпят отсутствия внимания к своей персоне. Если в их жизни что-то идет не по плану, то они не будут плакать в подушку, а устроят истерику. Не стоит пытаться их успокоить, лучше просто на время оставить их в покое.

Женщина-Львица грациозна, величественна и степенна, но только до тех пор, пока у нее все идет по плану, и она чувствует на себе восхищенные взгляды окружающих. Стоит кому-то ей в чем-то возразить или усомниться в ее исключительности, Львица тут же превращается в бестию. Она способна устроить истерику на пустом месте просто потому, что кого-то не поняла, или ей что-то показалось.

Эмоциональные и активные Стрельцы всегда полны энергии и жажды приключений. Они готовы прийти на помощь и выложиться на все сто, но при этом всегда говорят, что думают и не сильно заботятся о чувствах окружающих. Но если им покажется, что их не поняли или недооценили, могут раздуть из мухи слона и мгновенно устроить истерику с криками и битьем посуды. Но при этом они могут также быстро успокоиться и посмеяться над случившимся.

Овны отличаются колоссальной энергией и жаждой приключений. При этом они склонны к противоречиям и непредсказуемости. Истерики для них — обычное дело, но в отличие от других знаков, они их часто устраивают без причины, просто потому, что скучно и хочется как-то развлечься. Сложные жизненные ситуации их, наоборот, мобилизуют и заставляют быть собранными и рассудительными, сообщается на портале Rsute.

Астрологи рассказали, что иногда можно встретить истеричных женщин, которые еще и склонны к изменам. Они убеждены, что чаще других превращаются в таких «фурий» представительницы пяти знаков зодиака.

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