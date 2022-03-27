Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

На Украине поддержали «претензии» Польши на Калининград

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
На Украине поддержали «претензии» Польши на Калининград
Фото: Pixabay

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал возможные территориальные претензии Польши на Калининград, который в настоящее время принадлежит России.

По словам представителя Совета, действия Варшавы могут помешать российской спецоперации на Украине.

— Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло, — цитирует чиновника РИА Новости.

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил в пятницу, 25 марта, о «претензиях Варшавы на Калининград» в эфире телеканала Super Express. Польский генерал считает Калининград «оккупированной территорией» с 1945 года. В то же время он сказал, что Калининградская область «не имеет военного значения».

25 марта бывший депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал карту раздела Украины, которая была показана в эфире польского телеканала TVP1. По его словам, этот жест демонстрирует готовность западной стороны к изменению границ страны.

Читайте также:
Украина Калининград Польша
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте