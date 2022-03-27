На Украине поддержали «претензии» Польши на Калининград

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал возможные территориальные претензии Польши на Калининград, который в настоящее время принадлежит России.

По словам представителя Совета, действия Варшавы могут помешать российской спецоперации на Украине.

— Польша, пока не на официальном уровне, уже выступила с претензиями на Калининградскую область. Это нам бы точно помогло, — цитирует чиновника РИА Новости.

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил в пятницу, 25 марта, о «претензиях Варшавы на Калининград» в эфире телеканала Super Express. Польский генерал считает Калининград «оккупированной территорией» с 1945 года. В то же время он сказал, что Калининградская область «не имеет военного значения».

25 марта бывший депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал карту раздела Украины, которая была показана в эфире польского телеканала TVP1. По его словам, этот жест демонстрирует готовность западной стороны к изменению границ страны.