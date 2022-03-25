Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бывший депутат Рады показал польскую карту «раздела Украины»

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бывший депутат Рады показал польскую карту «раздела Украины»
Фото: Pixabay

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива опубликовал карту раздела Украины, которая была показана в эфире польского телеканала TVP1.

По его словам, этот жест демонстрирует готовность западной стороны к изменению границ страны.

— Все, о чем мы ранее уже говорили, и к чему готов Запад, — написал экс-политик в своем Telegram-канале.

На карте показано, что в состав Польши якобы могут войти Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская украинские области.

При этом территорией Румынии помечена Черновицкая область, а Закарпатье отмечено как потенциальная территория Венгрии.

Согласно карте, к России относятся Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская и Харьковская области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что цель спецоперации России по демилитаризации Украины заключается не в разделе Украины на части, а в обеспечении гарантий собственной безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина Польша Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как и просила бабушка Фатима

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте