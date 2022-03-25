Бывший депутат Рады показал польскую карту «раздела Украины»

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Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива опубликовал карту раздела Украины, которая была показана в эфире польского телеканала TVP1.

По его словам, этот жест демонстрирует готовность западной стороны к изменению границ страны.

— Все, о чем мы ранее уже говорили, и к чему готов Запад, — написал экс-политик в своем Telegram-канале.

На карте показано, что в состав Польши якобы могут войти Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская украинские области.

При этом территорией Румынии помечена Черновицкая область, а Закарпатье отмечено как потенциальная территория Венгрии.

Согласно карте, к России относятся Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская и Харьковская области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что цель спецоперации России по демилитаризации Украины заключается не в разделе Украины на части, а в обеспечении гарантий собственной безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.