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Гинцбург назвал сроки начала исследований поливалентной вакцины от COVID-19

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Гинцбург назвал сроки начала исследований поливалентной вакцины от COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На следующей неделе могут начаться клинические исследования поливалентной вакцины от COVID-19, которая была создана на основе нескольких штаммов вируса. Об этом в воскресенье, 27 марта, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вакцина создавалась на основе уханьского штамма, а также вариантов COVID «дельта» и «омикрон», передает ТАСС.

Создание поливалентной вакцины против коронавирусной инфекции на основе нескольких штаммов — процесс неизбежный и дорогостоящий. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил врач аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, комментируя сообщение о том, что в Центре имени Н. Ф. Гамалеи могут создать поливалентную вакцину против новой коронавирусной инфекции на основе нескольких вариантов COVID-19.

По его словам, корректнее всего для создания экспериментальных вакцин нового поколения использовать платформу «Спутник Лайт», которая разработана на основе уханьского штамма.

Врач добавил, вакцинную платформу нужно оставить прежней, а именно — «Спутник Лайт», и внедрить в нее элементы «дельтакрона».

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