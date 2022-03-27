Названы знаки зодиака, представительницам которых часто изменяют мужчины

Фото: Unsplash

Астрологи убеждены, что знак зодиака человека влияет на его успех в романтических отношениях. Специалисты по звездному небу перечислили знаки зодиака, представительницам которых часто изменяют мужчины.

Так, обманутыми могут оказаться женщины-Тельцы. Они любят заниматься бытом и строить семью, однако за количеством дел они не замечают, как за их спинами развиваются интриги.

Девам для гармоничных отношений часто не хватает женственности. Представительницы этого знака любят комфортную одежду и часто не используют макияж. Такие повадки партнерши также могут побудить мужчину на измену.

Девушки-Стрельцы умеют проявлять заботу и теплоту в отношениях со второй половинкой. При этом представительницы этого знака требуют в ответ верности и преданности, что сковывает мужчину и вызывает у него раздражение. На этой почве также могут происходить измены, передает портал «Экспресс-Новости».

До этого астрологи рассказали, какую информацию о себе предпочитают не разглашать разные знаки зодиака. По словам специалистов, каждый человек на планете хранит в душе много тайн и не хочет распространяться о них окружающим.