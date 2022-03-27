Бесплатный городской Wi-Fi появился еще в трех московских театрах

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Еще в трех столичных театрах появился бесплатный городской Wi-Fi.

Теперь точки доступа есть в Московском государственном академическом театре танца «Гжель», в Московском молодежном экспериментальном театре под руководством Вячеслава Спесивцева, Театре Луны и в его детском театральном центре-студии «Маленькая Луна».

По состоянию на 27 марта бесплатно подключиться к интернету можно в двенадцати зданиях столичных театров.

По словам главы департамента информационных технологий Александра Харитонова, в 2021 году к городской сети подключились более 130 миллионов раз.

Бесплатный Wi-Fi также доступен в спортивных организациях Москвы, на автовокзалах и автостанциях, на улицах в пределах Садового и Третьего колец и в других местах.

Москвичам необходимо выбрать сеть Moscow_WiFi_Free и войти в систему через аккаунт на mos.ru или с помощью мобильного номера, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Более двух тысяч точек доступа к Wi-Fi доступны для жителей столицы в учреждениях социальной защиты. Об этом рассказал замглавы московского департамента труда и социальной защиты населения Никита Соломин в пятницу, 4 февраля.

Он отметил, что в настоящий момент все центры долголетия, реабилитационно-образовательные учреждения и центры содействия семейному воспитанию в городе предоставляют доступ к беспроводному интернету.