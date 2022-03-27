Володин напомнил о законах, которые вступают в силу в апреле

Фото: Пресс-служба Госдумы

В апреле 2022 года в России на 8,6 процента будут проиндексированы социальные пенсии. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, данное решение распространится на четыре миллиона россиян.

Он также уточнил, что до этого пенсии проиндексировали для гражданских неработающих и военных пенсионного возраста.

Со следующего месяца в РФ также вступает в силу закон о признании участников спецоперации на территории Украины ветеранами боевых действий.

Также в списке значится закон об ответственности за распространение фейков о работе госорганов РФ за рубежом.

Кроме того, в апреле вступает в силу закон о новых мерах поддержки экономической отрасли. Решение о подписании документа было принято на фоне введенных ранее западных санкций. В новом законе предусмотрены меры, которые освобождают от НДФЛ доходы в виде материальной выгоды, полученные в период с 2021 по 2023 год, и доходы за аналогичный период по вкладам в банках на территории России, подытожил Володин в своем Telegram.

26 марта президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников специальной военной операции на территории Украины.

Законом предусматривается, что статус ветерана и инвалида боевых действий будет предоставляться военным и сотрудникам других силовых структур, которые задействованы в выполнении боевых задач на Украине.

Ветераны также будут получать поддержку за выполнение своего воинского долга. В пакет таких мер войдут денежные выплаты и льготы в жилищно-коммунальной сфере. Поддержка также будет распространяться на близких участников спецоперации.