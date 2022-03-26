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Путин подписал закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Путин подписал закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников специальной военной операции на территории Украины. Об этом в субботу, 26 марта, пишет РИА Новости.

23 марта Совет Федерации одобрил закон, согласно которому всех участников спецоперации на Украине признают ветеранами боевых действий.

Законом предусматривается, что статус ветерана и инвалида боевых действий будет предоставляться военным и сотрудникам других силовых структур, которые задействованы в выполнении боевых задач на Украине.

Ветераны также будут получать поддержку за выполнение своего воинского долга. В пакет таких мер войдут денежные выплаты и льготы в жилищно-коммунальной сфере. Поддержка также будет распространяться на близких участников спецоперации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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