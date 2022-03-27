Клишас: ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в состав России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Донецкая и Луганская народные республики могут принять решение о вступлении в состав РФ, если оно соответствует их конституциям и если российская сторона признала их суверенитет. Об этом в воскресенье, 27 марта, заявил сенатор Андрей Клишас.

— Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями, — цитирует представителя Совфеда РИА Новости.

27 марта глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что в ближайшее время в ЛНР может пройти референдум о вхождении республики в состав Российской Федерации. По его словам, это будет референдум, «на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет мнение по поводу вступления в РФ».

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.