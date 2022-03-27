Собянин рассказал, как в Москве сохраняют историю театрального искусства

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Всемирный день театра по традиции отмечают 27 марта. Об этом напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в столице создавались первые отечественные труппы и театральные школы. Также на сценах Москвы дебютировали многие артисты высочайшего уровня.

Глава города добавил, что власти столицы помогают сохранить историю театров за счет реставрации их помещений и строительства новых.

— Особым событием в жизни Москвы стала «Ночь театров». Сегодня участниками акции стали тысячи москвичей, много молодежи, — подытожил мэр в своем Telegram-канале.

До этого еще в трех столичных театрах появился бесплатный городской Wi-Fi. Теперь точки доступа есть в Московском государственном академическом театре танца «Гжель», в Московском молодежном экспериментальном театре под руководством Вячеслава Спесивцева, Театре Луны и в его детском театральном центре-студии «Маленькая Луна».