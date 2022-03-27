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Чат-бот Лев-хранитель познакомит москвичей с историей и архитектурой театров

Полина Долганова

Город
Чат-бот Лев-хранитель познакомит москвичей с историей и архитектурой театров
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Московский чат-бот «Прогулки со Львом-хранителем» приглашает жителей столицы на новую онлайн-экскурсию по городу.

В рамках виртуальной прогулки можно будет узнать много нового о самых красивых зданиях театров в Москве. Всего предлагается сделать 18 остановок.

По словам главы Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова, экскурсия рассчитана на 1,5 часа.

За это время москвичи смогут узнать о Центральном доме работников искусств на Пушечной улице, о Высшем театральном училище им. Щепкина на Неглинной, а также о Государственном академическом большом театре на Театральной площади в центре столицы, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Всемирный день театра по традиции отмечают 27 марта. Об этом напомнил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в столице создавались первые отечественные труппы и театральные школы. Также на сценах Москвы дебютировали многие артисты высочайшего уровня. Глава города добавил, что власти столицы помогают сохранить историю театров за счет реставрации их помещений и строительства новых.

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