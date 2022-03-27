Москвичей предупредили о 12-сантиметровых сугробах на следующей неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Высота сугробов в столице может достигнуть 10–12 сантиметров в начале следующей недели. Об этом в воскресенье, 27 марта, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 27 марта на московской метеостанции ВДНХ высота сугробов сохранилась на уровне пяти сантиметров.

В центре Москвы высота снежного покрова составляет семь сантиметров.

— А завтра (28 марта — прим. «ВМ») днем новая порция снегопадов, они будут обложные и ждут нас уже с самого утра. Будет снежно, — цитирует специалиста ТАСС.

Столичный регион погрузился в очередной холодный циклон, о котором ранее предупреждали синоптики. Несмотря на то что весне удалось вступить в свои права и в регионе продолжительное время были плюсовые показатели, конец текущего месяца закончится зимней погодой. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, мощный циклонический вихрь задержится на всей территории Европейской России на протяжении недели.