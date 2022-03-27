Боррель: ЕС сможет отказаться от российского газа в течение двух лет

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Страны Евросоюза смогут отказаться от поставок газа из России в течение двух лет. Об этом в воскресенье, 27 марта, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью телеканалу Sky News Arabia.

— В течение двух лет Европа откажется от российского газа, — цитирует дипломата ТАСС.

Боррель добавил, что ЕС стремится диверсифицировать источники газа для Европы и предпринимает попытки снизить зависимость от российского энергетического сырья. Он добавил, что запрет на российское топливо не рассматривается.

Представитель Евросоюза заметил, что Европа стремится сформировать специальную армию для противостояния общим вызовам. По словам Борреля, все страны Европы разделяют бремя беспрецедентной волны беженцев с Украины.

Старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан заявила, что переход Европы с российского газа на американский может привести к глобальной климатической катастрофе.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские государства, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.