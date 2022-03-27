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СМИ: Увеличение поставок газа из США в ЕС приведет к катастрофе

Полина Долганова

В мире
СМИ: Увеличение поставок газа из США в ЕС приведет к катастрофе
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Переход Европы с российского на американский газ может привести к глобальной климатической катастрофе. Такое мнение выразила старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан.

По ее словам, поставка ЕС 15 миллиардов кубических метров СПГ из США, а затем рост поставок вплоть до 50 миллиардов кубов в год продлевают сроки отказа от ископаемых видов топлива на долгие годы.

— Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа приведет к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива, — пояснила специалист, чьи слова приводит РИА Новости.

23 марта президент России Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские государства, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.

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