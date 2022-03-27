Генпрокуратура даст правовую оценку интервью Зеленского

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Генеральная прокуратура России даст правовую оценку факту публикации и содержанию интервью президента Украины Владимира Зеленского нескольким российским СМИ, в том числе признанным иноагентами. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В условиях массовой антироссийской пропаганды и регулярного размещения ложной информации о действиях Российской Федерации в связи с проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите Донецкой и Луганской народных республик Генеральной прокуратурой Российской Федерации будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения, — сказано в сообщении.

Ряд российских СМИ, в том числе признанных иностранными агентами, взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Роскомнадзор призвал российские СМИ отказаться от публикации данного интервью. В отношении изданий, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования.