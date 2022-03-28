Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине

Фото: МИД РФ

В воскресенье, 27 марта, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонные переговоры. Известно, что темой для обсуждения стала ситуация на Украине.

— Сегодня, 27 марта, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи обсуждались текущие события на Украине, — передает РИА Новости слова пресс-службы турецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующих переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле.

Помощник президента России Владимир Мединский 25 марта заявил, что Москва и Киев в ходе переговоров топчутся на месте касательно главных политических вопросов. По его мнению, украинская сторона намерена затягивать процесс, так как у нее есть центры принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные пункты. Без демилитаризации и денацификации Украины, а также признания Крыма и Донбасса заключение договора маловероятно, подчеркнул он.