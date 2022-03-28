Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Почти 70 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

Виктория Храменкова

Город
Почти 70 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах
Фото: Unsplash

Около 70 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали два рейса и шестнадцать отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержали четыре рейса и двадцать отменены. А в аэропорту Внуково задержано четырнадцать рейсов и тринадцать отменили.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Московский аэропорт Домодедово объявил о переходе на весенне-летнее расписание полетов начиная с 27 марта. Уточняется, что пассажиры воздушной гавани могут воспользоваться 28 направлениями на международных рейсах. Из них в настоящее время наиболее популярными являются Дубай, Ташкент, Минск, Ош и Бишкек.

Режим ограничения полетов в аэропорты городов юга и центральной части России был продлен до 03:45 1 апреля. Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Читайте также:
отмена рейсов Москва Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте