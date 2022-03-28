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Гинцбург рассказал о возможных сроках регистрации нового препарата от COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Гинцбург рассказал о возможных сроках регистрации нового препарата от COVID-19
Фото: Пресс-служба Совфеда

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что новый препарат против коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител «Гамковимаб» может быть зарегистрирован уже в июне 2022 года. Однако это произойдет, если он будет допущен на основании результатов первой фазы.

Известно, что уже на текущей неделе препарат начнут вводить добровольцам в рамках клинических исследований.

— Также ведутся переговоры по выбору площадки для масштабирования производства препарата, — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС.

Кроме этого, он подчеркнул, что площадка у Центра им. Гамалеи недостаточна для производства препарата в масштабах страны.

Создание поливалентной вакцины от коронавирусной инфекции на основе нескольких штаммов — процесс неизбежный и дорогостоящий. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил врач — аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, комментируя сообщение о том, что в Центре имени Н. Ф. Гамалеи могут создать поливалентную вакцину от новой коронавирусной инфекции на основе нескольких вариантов COVID-19.

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