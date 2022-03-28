СМИ: Байден заявил, что не призывал к смене режима в России

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не призывал к смене режима в Российской Федерации. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщило агентство Reuters.

Накануне лидер Соединенных Штатов посетил Варшаву. Там он выступил с утверждением о президенте России Владимире Путине. Он заявил, что «этот человек не может оставаться у власти».

В субботу, 26 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления Байдена в адрес Путина сужают окно возможностей для двусторонних отношений. При этом он выразил удивление, что обвинения в адрес Путина звучат из уст Байдена, который призывал бомбить Югославию.

Американский лидер требовал убивать людей, заключил Песков. Слова Байдена прозвучали в ходе его визита в пункт приема беженцев с Украины на национальном стадионе Варшавы. Там глава государства побеседовал с беженцами, а также с помогающими им волонтерами.

Позднее Белый дом тоже выступил с опровержением слов Байдена.

— Президент имел в виду, что Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями и регионом. Он не обсуждал власть Путина в России или же смену режима, — сказал представитель Белого дома.