Шольц выступил против резкого эмбарго на импорт энергоресурсов из РФ

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

ФРГ начнет уменьшать зависимость от энергоресурсов из России. Однако резкое эмбарго может отрицательно сказаться на рынке труда. Об этом в воскресенье, 27 марта, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он добавил, что страна сделает всевозможное для того, чтобы перестать быть зависимой от российских поставок. Также он подчеркнул важность принятия взвешенного решения по вопросу эмбарго.

— Не только ФРГ зависит от российских ресурсов, но и многие восточноевропейские страны. В случае резкого эмбарго на импорт энергоресурсов из России под ударом оказались бы многие рабочие места, — передает телеканал ARD слова Шольца.

Ранее Шольц сказал, что у НАТО нет цели смены власти в России. Об этом он заявил, комментируя выступление американского президента Джо Байдена в Варшаве.

23 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны назвали решение лидера «нарушением» контракта. Если Европа откажется переходить на рублевую оплату за российский газ, тогда Москва будет вынуждена переориентировать свой нефтегазовый сектор на азиатское направление. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.