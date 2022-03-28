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Шольц: У НАТО нет цели сменить власть в России

Виктория Храменкова

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Шольц: У НАТО нет цели сменить власть в России
Фото: bundeskanzler.de

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что у НАТО нет цели смены власти в России. Об этом он заявил, комментируя выступление американского президента Джо Байдена в Варшаве.

— Мы едины в том, что смена режима в РФ не стоит на повестке дня и не является целью политики, которую мы ведем, — рассказал Шольц в беседе с телеканалом ARD.

26 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления Байдена в адрес Путина сужают окно возможностей для двусторонних отношений. При этом он выразил удивление, что обвинения в адрес Путина звучат из уст Байдена, который призывал бомбить Югославию.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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