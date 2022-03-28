Аналитик назвал факторы, которые влияют на курс рубля

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В понедельник, 28 марта, аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал о факторах, которые могут влиять на курс рубля.

— На рубль и экономику России воздействуют не только новые санкции против нее, но и контрмеры с ее стороны, — считает эксперт.

Также Маслов отметил, что спад рубля может наблюдаться из-за укрепления доллара, а также из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции.

— Сейчас ведется полномасштабная экономическая война, и с обеих сторон в ход идут серьезные меры по экономическому давлению, — передает «Прайм» слова аналитика.

Помимо этого, специалист отметил, что ограничение рыночной экономики в таких масштабах отражается на всех участниках рынка, включая Россию. Также на рубль может влиять повышение ставки ФРС США за счет укрепления доллара.

— Курс рубля не охватывает текущую ситуацию на рынках, поскольку к торгам на бирже не допустили нерезидентов, а короткие позиции запретили, — заключил Маслов.

Недавно кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, когда начнется укрепление рубля. Он объяснил, что в связи с нестабильной геополитической ситуацией и повышением спроса на иностранную валюту рубль достаточно резко подешевел по отношению к доллару и евро.