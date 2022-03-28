СМИ: Минздрав в поисках аналогов лекарств на случай ухода поставщиков

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Министерство здравоохранения РФ начало собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщила газета «Ведомости», со ссылкой на письмо, направленное в регионы клиническим фармакологом Минздрава Владимиром Петровым.

— Это нужно для того, чтобы регионы в случае, например, нарушений логистики заранее знали, чем временно заменить лекарства, — сообщил он.

Помимо этого, в ведомстве на сегодняшний день не видят никаких оснований для существования дефицита каких-либо лекарств.

Ранее глава города Сергей Собянин рассказал, что компания «БиоДжет» стала новым резидентом особой экономической зоны Технополис «Москва». Планируется, что специалисты предприятия займутся импортозамещением, создавая современные лекарственные средства нового поколения, которые смогут эффективно бороться с онкологическими заболеваниями.

Также стало известно, что столичный регион станет основной площадкой для клинических испытаний российских препаратов. По словам мэра, Москва имеет множество возможностей поддержать фармацевтическую промышленность.