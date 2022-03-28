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Диетолог Соломатина назвала витамины, дефицит которых опасен весной

Илья Ашуров

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Общество
Диетолог Соломатина назвала витамины, дефицит которых опасен весной
Фото: Unsplash

В весенний период иммунитет человека нередко ослаблен из-за недостатка солнца и вирусных инфекций. Для поддержания организма в тонусе необходимо употреблять продукты, которые содержат жирорастворимые витамины. О них «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, компенсировать нехватку солнечного света поможет витамин D. Его можно получить из жирной рыбы: сельдь, скумбрия, палтус и другие сорта. В большем количестве этот витамин содержится в печени трески.

Еще один жирорастворимый витамин, необходимый человеку весной, — витамин А. В этот период он особенно нужен, так как человека подстерегают вирусные заболевания, ослабляющие иммунитет.

— Витамин А необходим для нормального функционирования зрения и обновления слизистых оболочек. То есть он выступает как иммуномодулятор, потому что вирус цепляется за слизистую. Этот витамин содержится в масле, сметане, сливках, яичном желтке, — объяснила диетолог.

Весной также следует обратить внимание и на продукты, в которых содержится предшественник витамина А — бета-каротин. Этот элемент содержится в желто-оранжевых овощах и фруктах: морковь, тыква, цитрусовые, курага и так далее.

Предотвратить гиповитаминоз и укрепить иммунитет в весенний период также поможет витамин С.

— Витамин С напрямую связан с нашим иммунитетом, без него не вырабатываются интерфероны (защитные белки клеток — прим. «ВМ»). Этот витамин есть в болгарском перце, замороженной смородине, квашенной капусте, брокколи, цитрусовых и клюкве, — заключила собеседница «ВМ».

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