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Холодный циклон не задержится: синоптик рассказала, когда в Москву вернется весна

Рафаэль Залян

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Общество
Холодный циклон не задержится: синоптик рассказала, когда в Москву вернется весна
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Несмотря на холодный североатлантический циклон, который властвует над европейской частью России, холода задержатся в столице ненадолго. Об этом сообщила «Вечерней Москве» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, всю предстоящую неделю москвичей ожидает снежная и холодная погода с отрицательными показателями. Однако уже в начале апреля весна вновь вступит в свои права.

Так, с воскресенья, 3 апреля, мокрый снег с дождем и сильный северо-западный ветер сменятся на солнечную погоду без осадков, а с 4 апреля холода и вовсе отступят:

— Ориентировочно с 4 апреля к нам вернутся ясные дни с солнцем и теплом. То есть через неделю весенняя погода снова вернется в столицу, и среднесуточная температура повысится до плюс четырех градусов.

Позднякова также отметила, что ночные показатели постепенно тоже начнут подниматься и достигнут 2–4 градусов с положительными значениями.

Также синоптик предупредила, что на протяжении всей будущей недели ожидаются резкие скачки атмосферного давления. Эксперт отметила, что показания барометров с 750 снизятся до 728 миллиметров ртутного столба. Такие карусели могут негативно сказаться на здоровье метеозависимых людей.

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