Сергунина: Ресурсный центр «Мосволонтер» объединил уже более 140 тысяч человек

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

К команде ресурсного центра «Мосволонтер» присоединились более 140 тысяч москвичей. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Только с начала этого года к команде «Мосволонтера» присоединились 10 тысяч человек. А всего в базе ресурсного центра уже зарегистрированы свыше 140 тысяч добровольцев. Это люди, которые в любую минуту готовы прийти на помощь. Они заботятся о пенсионерах, доставляют им на дом продукты и лекарства, поддерживают приюты для животных, а еще активно участвуют в жизни города, — рассказала заммэра.

Для активных жителей столицы, желающих помогать городу, доступно более 10 направлений: культура, спорт, экология, медиаволонтерство, участие в патриотических акциях и другие.

Волонтеры патриотического направления помогают на мероприятиях, посвященных важным историческим датам и событиям. Активисты культурного направления проводят экскурсии, участвуют в реставрации памятников, поддерживают культурные вечера, помогают в организации мастер-классов и многое другое. Кроме того, волонтеры могут расшифровывать и переводить архивные документы.

Спортивные волонтеры помогают в сопровождении делегаций спортсменов, встречают зрителей, оказывают помощь судьям, тренерам и техническому персоналу. Присутствует и особое направление волонтерства: событийное. Активисты помогают на событиях городского, федерального и международного уровня.

Относительно новым направлением стало медиаволонтерство. Оно создано для тех, кто интересуется журналистикой и хочет развиваться в этой сфере. Добровольцы рассказывают о волонтерских акциях, берут интервью у героев событий, снимают фото- и видеорепортажи.

Добровольцы эковолонтерства занимаются защитой окружающей среды и популяризируют ответственное отношение к природе.

Относительно недавно в отдельную сферу выделилось корпоративное волонтерство. Это может быть помощь детским домам, инвалидам, приютам, благоустройство территорий. На данный момент уже более 10 тысяч волонтеров в рамках программы корпоративной ответственности московского бизнеса внесли вклад в развитие общества.

В середине марта Сергунина сообщила, что первый в столице волонтерский окружной центр начал работу в Зеленограде. В нем планируется проводить для волонтеров обучающие программы по коммуникации, тайм-менеджменту, организации событий и развитию лидерских качеств.