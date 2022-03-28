Столичные парки и усадьбы пригласили горожан на экологические забеги

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Открытие нового сезона экологических забегов «Культурный плоггинг» состоится 9 апреля в столице. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

«Культурный плоггинг» — это массовые забеги в парках и усадьбах, совмещенные со сбором мусора. Уточняется, что участники мероприятий смогут пробежаться по живописным территориям усадеб, парков и заповедников, собрав по пути мусор.

В 2022 году плоггинги пройдут в музеях-заповедниках «Царицыно», «Кузьминки-Люблино», «Кусково», в Измайловском парке, природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» и парке «Яуза», а также в подмосковных музеях-усадьбах, говорится в сообщении.

С 29 марта по 3 апреля в столичных парках пройдут разнообразные мероприятия для детей и взрослых. Уточняется, что парки Москвы смогут удивить горожан занятиями по изготовлению кормушек для птиц, лекциями по философии и многим другим.

Большинство мероприятий можно будет посетить бесплатно, однако на них придется предварительно зарегистрироваться. В частности, новые программы можно будет увидеть в Парке Горького, парке искусств «Музеон», Воронцовском парке, Измайловском парке, парках «Фили» и «Ангарские пруды».