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Москвичам рассказали о программе мероприятий в парках до 3 апреля

Араз Салехов

Город
Москвичам рассказали о программе мероприятий в парках до 3 апреля
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

С 29 марта по 3 апреля в столичных парках пройдут разнообразные мероприятия для детей и взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 28 марта.

Уточняется, что парки Москвы смогут удивить горожан занятиями по изготовлению кормушек для птиц, лекциями по философии и многим другим, говорится на сайте. Большинство мероприятий можно будет посетить абсолютно бесплатно, однако на них придется предварительно зарегистрироваться.

В частности, новые программы можно будет увидеть в Парке Горького, Парке искусств «Музеон», Воронцовском парке, Измайловском парке, парке «Фили» и «Ангарских прудах».

Накануне на ВДНХ прошли творческие занятия, театрализованные представления и интерактивные игры и конкурсы ко Дню ремесленника.

27 марта стало известно, что в парках Москвы появилась интерактивная карта цветения растений. Она поможет горожанам узнать, где можно увидеть самые красивые цветы.

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