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Стадион «Фрезер» в Москве превратят в многофункциональный спортивный кластер

Араз Салехов

Город
Стадион «Фрезер» в Москве превратят в многофункциональный спортивный кластер
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, 3-я Музейная улица, вл44с2 Карта всех событий

Специалисты в рамках работ по сохранению и восстановлению лесопарка «Кусково» превратят территорию стадиона «Фрезер» в многофункциональный спортивный кластер. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Трудно представить, что здесь когда-то был стадион. Сейчас это заросший сорняками пустырь с хаотично разбросанными по нему воротами разных размеров и видов. А в советские годы стадион собирал полные трибуны. Он принадлежал одноименному заводу по изготовлению режущих инструментов. Летом здесь выступала его футбольная команда, устраивались турниры по хоккею с мячом, а зимой поле заливали, — рассказал заместитель главы столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Все объекты появятся на месте ранее существовавших спортивных площадок и открытых пространств, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

25 марта на территории Битцевского лесопарка начали экологическую реабилитацию Собачьего пруда. Также рабочие приведут в порядок берега пруда и обустроят биоплато — живой фильтр со специальными водными растениями. Помимо этого, они обновят дорожки рядом с объектом, а также установят настил с площадкой для отдыха.

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