Стартовала экологическая реабилитация Собачьего пруда в Битцевском лесу

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Специалисты в рамках работ по сохранению и восстановлению природной территории Битцевского лесопарка начали экологическую реабилитацию Собачьего пруда. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— В настоящий момент по периметру пруда выставляется ограждение, специалисты уже приступили к понижению уровня воды в водоеме до необходимого. Затем, учитывая особенность территории и растущие в пруду и вдоль его берегов деревья, с помощью многофункционального земснаряда выполнят уборку мусора, очистку дна от ила и дноуглубление. С помощью специального шланга донные отложения будут подаваться в технологический комплекс обезвоживания, — пояснил глава департамента капитального ремонта города Сергей Мельников.

Кроме того, рабочие приведут в порядок берега пруда, обустроят биоплато — живой фильтр со специальными водными растениями, обновят дорожки рядом с объектом, а также установят настил с площадкой для отдыха.

Завершить работы планируется в третьем квартале 2022 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что рабочие в этом году в природно-историческом парке «Битцевский лес» заменят 25 пришедших в негодность мостовых переходов современными эконастилами.