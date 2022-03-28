В России выявили 21 101 новый случай коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За последние 24 часа в России выявили 21 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 335 граждан, еще 1762 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели после перенесенной инфекции 35 746 человек, говорится в сообщении на портале.

Уровень заболеваемости COVID-19 в России за месяц снизился в 3,7 раза. Тем не менее показатели заболеваемости ковидом остаются сравнительно высокими: на 11-й неделе текущего года инфекцией заразились 235 160 россиян.

В Израиле выявлены случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «стелс-омикрон», носителями которого оказались двое пассажиров, вернувшихся из-за границы. У прилетевших были легкие симптомы — головная боль и лихорадка. Результаты тестов показали наличие обновленного варианта инфекции.

В свою очередь министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что мутированный вариант COVID-19 ВА.2 может вытеснить имеющиеся штаммы болезни, а заразиться им могут даже переболевшие. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, приведет ли новая мутация к новой волне пандемии.