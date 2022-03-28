Столичные врачи за сутки вылечили 1005 пациентов от коронавирусной инфекции

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Московские врачи за прошедшие сутки вылечили еще 1005 пациентов от COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в понедельник, 28 марта.

Таким образом, за весь период коронавирусной пандемии в столице полностью выздоровели после перенесенной болезни более 2,5 миллиона человек.

За минувшие 24 часа в Москве зарегистрировали 703 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированы в медицинские учреждения 145 человек, 104 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

За сутки в Москве скончались 20 человек, говорится в сообщении оперштаба.

При этом за последние 24 часа в России выявили 21 101 новый случай заражения ковидом. За прошедший день в РФ от ковида скончались 335 граждан, еще 1762 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

Академик РАМН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев заявил, что воздействие «стелс-омикрона» можно сравнить с ОРВИ. По словам вирусолога, «стелс-омикрон» хоть и распространяется быстрее своих предшественников, но не вызывает тяжелых случаев течения болезни.