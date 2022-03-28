Пикассо, Дега и Моне: семь знаменитых шедевров живописи, которые можно увидеть в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В художественных галереях Москвы хранится немало мировых шедевров живописи. Перечислить их все крайне сложно. «Вечерняя Москва» рассказывает о семи знаменитых картинах, которые включены в коллекции столичных музеев.

«Радуга» Ивана Айвазовского (Государственная Третьяковская галерея)

В Государственной Третьяковской галерее хранится немало работ художника-мариниста Ивана Айвазовского. Одна из них — картина «Радуга», которая изображает излюбленный творцом сюжет шторма. Смысловой центр на холсте занимает радуга — романтический символ надежды на спасение. Цветовая палитра этой картины не совсем характерна для Айвазовского: художник выбирает светлые сдержанные тона вместо насыщенного аквамарина.

«Девочка на шаре» Пабло Пикассо (Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина)

Еще одна жемчужина Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина — картина «Девочка на шаре» Пабло Пикассо. Это одно из самых узнаваемых произведений из «розового» периода творчества художника. На полотне изображены бродячие акробаты: хрупкая девочка и сильный атлет.

1/7 «Радуга» Ивана Айвазовского (Государственная Третьяковская галерея) / Фото: public domain 2/7 «Девочка на шаре» Пабло Пикассо (Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина) / Фото: wikipedia.org / ar.culture.ru 3/7 «Девочка с персиками» Валентина Серова (Государственная Третьяковская галерея) / Фото: public domain 4/7 «Черный супрематический квадрат» Казимира Малевича (Новая Третьяковка) / Фото: public domain 5/7 «Голубые танцовщицы» Эдгара Дега (Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина) / Фото: public domain 6/7 «Явление Христа народу» Александра Иванова (Государственная Третьяковская галерея) / Фото: public domain 7/7 Фото: Netelo / CC BY-SA 4.0

«Девочка с персиками» Валентина Серова (Государственная Третьяковская галерея)

Гордость Третьяковской галереи — известный и всеми любимый портрет «Девочка с персиками», вышедший из-под кисти Валентина Серова. На холсте изображена дочь мецената Саввы Мамонтова — хозяина усадьбы в Абрамцеве. Портретист начал создавать свое произведение солнечным августовским утром прямо в доме предпринимателя. В те годы в подмосковной усадьбе царила атмосфера творчества: мастера абрамцевского художественного кружка активно работали над своими главными шедеврами.

«Черный супрематический квадрат» Казимира Малевича (Новая Третьяковка)

В зале Новой Третьяковской галереи на Крымском Валу расположилось одно из самых обсуждаемых и противоречивых полотен XX века. Конечно, речь идет о «Черном супрематическом квадрате» Казимира Малевича. Эта работа считается самым популярным произведением русского авангардного искусства. Создание «Черного квадрата» стало переломным моментом в истории развития супрематизма и искусства в целом.

«Голубые танцовщицы» Эдгара Дега (Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина)

В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина можно найти картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Голубые танцовщицы». Образ балерины не раз возникал в творчестве художника, но именно эта картина считается вершиной развития этой темы. Дега использует пастель и изображает танцовщиц в легкой дымке. Мягкость линий, баланс композиции, гармония цвета и формы — все это характеризует полотно импрессиониста.

«Явление Христа народу» Александра Иванова (Государственная Третьяковская галерея)

Это гигантское полотно художника Александра Иванова можно увидеть в Третьяковской галерее. Размеры холста действительно грандиозны: картина занимает семь с половиной метров в длину и почти пять с половиной в высоту. Художник писал картину «Явление Христа народу» в течение двадцати лет. На ней запечатлен сюжет из Евангелия — момент крещения народа в реке Иордан Иоанном Крестителем. В залах Третьяковской галереи можно увидеть не только признанный шедевр Иванова, но и многочисленные этюды и эскизы к нему.

«Руанский собор» Клода Моне (Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина)

Несколько картин из серии «Руанский собор» французского импрессиониста Клода Моне хранятся в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Французский импрессионист создал 35 работ, изображающих один и тот же собор. Он писал его в разное время суток и подмечал, как облик здания меняется в зависимости от освещения.