Диетолог назвала лучший фрукт для похудения

Фото: depositphotos

Яблоки являются одним из лучших фруктов, помогающим в борьбе с лишним весом. Об этом сообщила американский врач-диетолог Кортни Д'Анджело.

По ее словам, яблоки благотворно влияют на здоровье кишечника, способствуют снижению уровня холестерина и нормализации артериального давления.

— Яблоки особенно богаты пектиновыми волокнами, которые делают две вещи: они придают чувство сытости и замедляют обмен веществ, потому что медленно расщепляются, — заметила специалист.

Она обратила внимание, что именно благодаря сочетанию небольшой калорийности и сытности яблоки считаются лучшим фруктов для желающих похудеть. Д'Анджело также упомянула исследование японских ученых, согласно которому полифенолы, содержащиеся в яблоках, снижают количество откладывающегося в области брюшной полости жира, пишет Eat This, Not That.

22 марта врачи сообщили, что добавление репы в рацион может помочь избавиться от жира на животе за несколько недель. По их словам, этот овощ полезен для здоровья благодаря высокой концентрации клетчатки.

А повышенное потребление растворимой клетчатки связано со снижением скорости накопления висцерального жира. Во время пищеварения растворимая клетчатка расщепляется в процессе ферментации, что запускает выработку короткоцепочечных жирных кислот.