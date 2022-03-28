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В Подмосковье создали интерактивную карту объектов благоустройства на 2022 год

Ирина Игнатенко

Общество
В Подмосковье создали интерактивную карту объектов благоустройства на 2022 год
Фото: Сайт Сергея Собянина

Интерактивная карта объектов благоустройства на текущий год появилась в Подмосковье, рассказали в Минблагоустройства региона. Все желающие могут увидеть карту на портале «Добродел» и на сайте ведомства.

На карте представлена информация обо всех объектах, которые планируется благоустроить в этом году, — с указанием сроков и видов проведения работ. Пользователи могут не только посмотреть информацию, но и оставить комментарии под каждым объектом.

На текущий год в Московской области запланировано благоустройство шести десятков объектов. В регионе появится пятнадцать новых зон отдыха и площадей, будут благоустроены девять парковых территорий, девятнадцать скверов, семь набережных. Так, например, работы по благоустройству пройдут в Центральном парке культуры и отдыха в Пушкине. На территории появится летний театр, будут обустроены входная группа, детская площадка, передает портал «Подмосковье сегодня».

23 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы «Мой район» в Западном округе в 2022 году.

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