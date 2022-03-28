«Вызывает тревогу»: Песков прокомментировал слова Байдена о Путине

Фото: Администрация президента РФ

Слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине вызывают тревогу. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Это заявление, которое, безусловно, «вызывает тревогу». Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше, — заявил он.

Слова Байдена прозвучали в ходе его визита в пункт приема беженцев с Украины на национальном стадионе Варшавы. Там глава государства побеседовал с беженцами, а также с помогающими им волонтерами.

28 марта старший советник Госдепа по энергетической безопасности Эймос Хокстин сообщил, что высказывание президента Штатов не соответствует официальной политике США

26 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления Байдена в адрес Путина сужают окно возможностей для двусторонних отношений. При этом он выразил удивление, что обвинения в адрес Путина звучат из уст Байдена, который призывал бомбить Югославию. Именно американский лидер требовал убивать людей, заключил Песков.