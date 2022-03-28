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Психолог Изотова назвала категории людей, наиболее подверженные весенней депрессии

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог Изотова назвала категории людей, наиболее подверженные весенней депрессии
Фото: Pexels

Одним из психических расстройств, обостряющихся весной, является депрессия. Некоторые люди встречают это время года с плохим настроением, погружаются в апатию и нежелание что-либо делать в силу своего состояния. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, с чем связано возникновение недуга и кто находится в зоне риска.

По словам психолога Яны Изотовой, весенняя депрессия возникает не на пустом месте:

— Причиной депрессии именно весной может стать хронический недостаток солнечного света, вызывающий дефицит витамина D. Кроме того, в это время года меняются световой режим и выработка гормона мелатонина, в результате чего запускается огромная цепочка других гормональных изменений. Это приводит к дисбалансу выработки дофамина, адреналина и серотонина.

Эксперт подчеркнула, что именно эти гормоны определяют наше настроение и эмоциональный фон. И депрессивное состояние появляется у людей, у которых имеется скрытая патология этих гормонов:

— Что делать, если возникает эта сезонная вспышка? Одним из эффективных способов борьбы с депрессией является применение гомеопатических средств. Именно в гомеопатии есть препараты, меняющие гормональный фон. А потом уже гормональный фон улучшает работу всех цепочек организма, связанных с состоянием нервной системы.

Изотова также отметила, что в группе риска по вероятности возникновения депрессивного состояния находятся люди, пережившие стресс, эмоциональные потрясения, те, у кого ранее уже был поставлен диагноз «депрессия», а также люди, которые переживают профессиональное выгорание или личную драму.

С приходом весны у некоторых людей возникают биполярные и депрессивные расстройства, сопровождающиеся маниакальными состояниями и навязчивыми идеями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил психотерапевт Владимир Снигур. По его словам, катализатором психических расстройств в весенний сезон является то обстоятельство, что внутреннее состояние человека не соответствует внешним факторам.

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