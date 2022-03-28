Рафик Загрутдинов: Взрослая поликлиника в Богородском районе готова на 40 процентов

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Игральная улица, 8 Карта всех событий

Взрослая поликлиника в Северо-Западном административном округе Москвы в Богородском районе готова на 40 процентов. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время завершается устройство внутренних перегородок, наполовину выполнены работы по утеплению фасада, строители приступили к монтажу системы отопления, — рассказал он.

Данное медицинское учреждение будет расположено по адресу улица Игральная, дом 8. Общая площадь здания составит более 11 тысяч квадратных метров. Взрослая поликлиника возводится в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник «Московский стандарт +».

Кабинеты врачей будут расположены таким образом, чтобы снизить возникновение очередей и сделать ожидание приема комфортным, говорится в сообщении.

Также глава столичного департамента сообщал, что скоропомощной стационарный комплекс на территории больницы имени Н. В. Склифосовского готов на 60 процентов. Сейчас на объекте проходят работы, связанные с устройством навесного вентилируемого фасада, чистовой отделкой в подземной и черновой отделкой в надземной части здания.