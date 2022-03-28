Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кинокритик прокомментировал результаты премии «Оскар»

Ирина Игнатенко

Общество
Кинокритик прокомментировал результаты премии «Оскар»
Фото: Depositphotos

Кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров прокомментировал результаты премии «Оскар».

Он отметил, что главным событием премии стала драка между Уиллом Смитом и Крисом Роком.

— Такого скандала во время «Оскара» не было. И не было в истории «Оскара» выключения звука во время скандала. И не было никогда физического насилия, — отметил он в комментарии Life.ru.

Говоря о результатах премии, Шнейдеров отметил: возможно, правильно, что картина «Власть пса» не получила статуэтку. Он добавил, что фильм не сравнится с тем же «Пианино» 1993 года Джейн Кэмпион — режиссера обеих картин. В числе прочего эксперт выразил негодование по поводу того, что российский номинант Антон Дьяков не смог полететь в США, так как ему не выдали визу.

Потасовка между Уиллом Смитом и Крисом Роком произошла после шутки последнего об «очень короткой прическе» Джады Пинкетт-Смит — жены Уилла Смита. После этого Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока по лицу.

Известно, что жена Уилла Смита страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, которое приводит к выпадению волос, передает ФАН. До этого сообщалось, что кинокартина режиссера Шана Хейдера «CODA: Ребенок глухих родителей» удостоилась премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Читайте также:
Премия «Оскар» Скандалы Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте