Названы самые снежные дни в Подмосковье на этой неделе

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Самыми снежными днями в Московском регионе на этой неделе станут 1 и 2 апреля. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, в пятницу и субботу погоду будет определять южный циклон, ожидается значительное количество осадков в виде снега. При этом ночные температуры станут теплее.

— В ночь на субботу минимальная температура воздуха будет около минус двух градусов, дневная — от минус двух до плюс трех градусов, — сказала она в комментарии «Радио 1».

По ее словам, 28 марта в Московском регионе ожидаются порывы ветра до 13–17 м/с. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега. Во вторник существенного изменения характера погоды не будет — ветреная погода сохранится.

На территории Подмосковья и Москвы до 29 марта действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Также синоптики предупреждают о сильном гололеде на дорогах, передает РИАМО.

До этого синоптик Евгений Тишковец обозначил сроки возвращения весеннего тепла в Москву. Метеоролог отметил, что через неделю погода в Москве может вернуться в рамки климатической нормы.