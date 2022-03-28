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Синоптик обозначил сроки возвращения весеннего тепла в Москву

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Синоптик обозначил сроки возвращения весеннего тепла в Москву
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Весеннего тепла в Москве в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Я, к сожалению, на горизонте такой теплой весенней погоды — плюс 10–12 градусов — не вижу, ближайшую неделю точно. К сожалению, пока по расчетам, моделям и развитию ситуации, в ближайшей перспективе у меня нет добрых прогнозов по поводу настоящего весеннего тепла, — сказал специалист.

Метеоролог добавил, что через неделю погода в Москве может вернуться в рамки климатической нормы. Температура будет держаться на уровне пяти-шести градусов, цитирует Тишковца агентство городских новостей «Москва».

28 марта Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра. Данный уровень, как уточняется, означает, что погода потенциально является опасной.

До 29 марта в столице будет наблюдаться значительное ухудшение погоды. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что в эти дни в городе ожидаются дождь и снег, также возможны сильные порывы ветра.

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