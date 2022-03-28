Началось строительство дома по реновации в Текстильщиках

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В районе Текстильщики началось строительство дома по программе реновации. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Здание находится по адресу улица Артюхиной, владение 26а.

— В настоящее время идут подготовительные работы. Дом планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, — сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дом представит собой двухсекционное здание переменной этажности. Каждая секция будет оборудована двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 1000 и 630 килограммов. В них установят визуальные и тактильные средства информации.

В новостройке спроектируют подземную парковку и 226 квартир, отделка которых будет полностью соответствовать стандартам программы реновации. Фасады дома облицуют клинкерной плиткой коричневого цвета.

На первом этаже здания откроют магазины, кафе, салоны красоты, кружки и секции для детей, спортклубы.

В вестибюле жилой части расположатся колясочная, комната консьержа, почтовые ящики и кладовая. Пол в вестибюле и лифтовом холле спроектирован на одной уровне с поверхностью земли. Жильцы с колясками и маломобильные граждане смогут без посторонней помощи попасть в подъезд, говорится в сообщении.

25 марта руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в этом году планируется введение в эксплуатацию нового дома в Северно-восточном округе Москвы.