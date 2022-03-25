Загрутдинов: Дом по реновации на севере Москвы введут в эксплуатацию в этом году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Печорская улица, 7 Карта всех событий

В Северо-Восточном административном округе Москвы в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию новый жилой дом. Об этом в пятницу, 25 марта, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Уточняется, что дом будет расположен в Бабушкинском районе по адресу улица Печорская, владение 7.

В новостройке будет 172 квартиры (однокомнатных — 43, двухкомнатных — 108, трехкомнатных — 21). Шесть квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них будет увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника.

— В этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время монолитные и фасадные работы завершены, идут чистовая отделка и благоустройство, — рассказал Загрутдинов.

Ранее стало известно, что в столичном районе Перово ведутся строительные работы по десяти домам в рамках программы реновации. Новые дома появятся на 1-й, 2-й и 3-й Владимирской улицах, улицах Металлургов и Плющева и Новогиреевской улице.

Помимо этого, в Зеленограде организовали переезд в новые дома жителей четырех домов — 12б, 14а, 14 и 16 на Заводской улице. Данное переселение произошло в рамках программы реновации.