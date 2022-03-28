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Страны G7 отказались платить России рублями за энергоресурсы

Евгений Белоусов

В мире
Страны G7 отказались платить России рублями за энергоресурсы
Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Страны «Большой семерки» не будут платить России рублями за энергоресурсы. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в понедельник, 28 марта.

— Все министры G7 были едины, что это — одностороннее нарушение контрактов. Они подчеркнули, что заключенные соглашения действуют, вовлеченные в них предприятия останутся им верны, — подчеркнул он.

По словам Хабека, оплата в рублях неприемлема, и затронутые предприятия призывают не следовать требованиям президента России Владимира Путина. Министр отметил, что такие требования со стороны Москвы призваны «расколоть» западные страны.

В ответ на это зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов отметил, что отказ означает прекращение поставок газа в Европу из России, передает РИА Новости.

23 марта Путин анонсировал переход на рубли в расчетах за поставки природного газа недружественным странам. Некоторые европейские страны, в частности Германия, назвали решение лидера «нарушением» контракта.

«ВМ» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, как именно оплата газа в рублях отразится на западных государствах. Специалист отметил, что решение о переходе на расчет в рублях не направлено на изменение формулы ценообразования.

Он подчеркнул, что Россия не пытается диктовать цены европейцам. Мера, озвученная Путиным, важна прежде всего с символической точки зрения, заключил Юшков.

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