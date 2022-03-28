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Трамваи задерживаются на Варшавском шоссе из-за застрявшего на путях автомобиля

Елена Самойлова

Происшествия
Трамваи задерживаются на Варшавском шоссе из-за застрявшего на путях автомобиля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, метро Нагатинская Карта всех событий

На Варшавском шоссе в районе остановки «Метро «Нагатинская» задерживаются трамваи № 3, 16, 47 из-за застрявшего на путях автомобиля. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В результате задержки маршруты были временно изменены.

— Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — предупредили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В этот же день, 28 марта, произошло массовое ДТП на Киевском шоссе из-за метели в Москве.

До этого два автомобиля столкнулись на Беговой улице в районе дома 7 на внешней стороне Третьего транспортного кольца. В результате столкновения машины выехали на тротуар.

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